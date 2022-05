Superbonus: al 30 aprile 'prenotate' detrazioni per 30 mld

A fine aprile il totale degli investimenti ammessi alla detrazione del Superbonus al 110% ammontava a 27,4 miliardi di euro, con detrazioni a carico dello Stato previste a fine lavori per oltre 30 miliardi (21,1 miliardi le detrazioni già maturate per i lavori conclusi). Lo comunica l'Enea contando 155.543 asseverazioni.

A fine marzo le asseverazioni erano 139.029, con investimenti ammessi a detrazione per 24,2 miliardi di euro e detrazioni a fine lavori a carico dello Stato per 26,6 miliardi di euro.