Fed alza tassi di mezzo punto, aumento maggiore dal 2000

La Fed alza i tassi di interesse di mezzo punto percentuale, portando il costo del denaro in una forchetta fra lo 0,75% e l'1%. Per la Fed si tratta del primo aumento da mezzo punto dal 2000 e della prima volta dal 2006 che alza i tassi in due riunioni consecutive. In marzo aveva ritoccato al rialzo il costo del denaro di un quarto di punto.