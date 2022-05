Edison: utile trimestre cala del 72%, pesa taglia-prezzi

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Gli interventi del governo per contenere il caro bollette - il decreto taglia prezzi e le altre misure - pesano sui risultati di Edison che nel primo trimestre vede calare l'utile netto del 72% a 27 milioni (da 98 milioni dello stesso periodo dell'anno scorso). L'impatto complessivo è stimato in 100 milioni di euro senza considerare ancora l'ulteriore aumento della tassazione del 25% previsto dal Decreto Aiuti di lunedì.

La società italiana del gruppo francese Edf ha segnato nei tre mesi un margine operativo lordo in aumento del 41,7% a 105 milioni e ricavi balzati a 7,11 miliardi (da 2,13 miliardi).

La posizione finanziaria netta al 31 marzo evidenzia una liquidità di 226 milioni (contro un debito di 104 milioni di fine dicembre scorso al 31 dicembre 2021) grazie alla positiva generazione di cassa dell'attività operativa, a fronte di investimenti per il rafforzamento nei business della transizione energetica. Ma nell'intero anno la posizione finanziaria netta è attesa di nuovo negativa.

Il contesto attuale, caratterizzato dalla volatilità nei prezzi delle commodity e con alcuni interventi normativi sul settore energetico in corso di finalizzazione, non permette ancora di indicare una previsione annuale di Ebitda. Tuttavia, la società ritiene che la sua performance industriale dovrebbe rimanere prossima a quella dell'anno 2012, fatto salvo l'impatto, non ancora valutato, delle misure contro il caro vita annunciato lunedì dal governo. (ANSA).