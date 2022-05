Dl aiuti: Monti (Edison), impatto sproporzionato sui conti

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - "La portata di questo provvedimento è sproporzionata rispetto a quello che era l'intento dichiarato del governo, cioè andare a colpire gli extra profitti generati dagli operatori energetici. Non siamo noi i soggetti giusti su cui applicare questo provvedimento.

Andava strutturato in un modo diverso", Lo afferma l'ad di Edison Nicola Monti all'ANSA dopo che il gruppo ha visto cadere l'utile nel trimestre per gli interventi governativi contro il caro-prezzi.

"Se il governo voleva fare un prelievo sugli extraprofitti doveva fare un'una tantum sugli utili, cioè aumentare la pressione fiscale sugli utili non sul fatturato. Noi vediamo ridurre del 70% il profitto e questo senza tenere conto delle disposizioni del governo di lunedì che non abbiamo fatto in tempo a valutare. E' un inasprimento del prelievo dal 10 al 25% che andrà ad amplificare, quando faremo i conti, la portata negativa di questo provvedimento", sottolinea il numero uno di Edison.

"Aspettiamo di vedere come verrà recepito. Dopodiché valuteremo", ha poi risposto Monti a una domanda su un eventuale ricorso contro l'aumento della tassazione stabilita nel Decreto Aiuti lunedì, riferendosi tuttavia sulla valutazione in prima battuta dell'impatto della misura decisa dal governo. (ANSA).