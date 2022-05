Borsa: Mosca chiude in netto calo (-2,9%), rublo in rialzo

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Chiusura in netto calo per la Borsa di Mosca nel 69/o giorno di guerra in Ucraina, dopo due giornate di stop per la Festa dei lavoratori. L'indice Moex ha perso il 2,9% a 2.373 punti. Il rublo ha chiuso in rialzo scambiando a 66,5 per un dollaro, rispetto ai 70,96 del giorno precedente, e a 70, 17 per un euro, rispetto ai 74,78 del giorno prima.

Tra i titoli, male soprattutto il comparto energetico, con Novatek (-6,4%), Gazprom (-2,6%), Rosneft (-3,1%), Lukoil (-3,1%), in rosso le grandi banche, come Sberbank (-4,3%), Vtb Bank (-2,5%), ma anche Yandex (-3,8%), società Ict che ha il più grande motore di ricerca in Russia, X5 (-3,2%), il più grande rivenditore di prodotti alimentari del Paese, e Qiwi (-4,7%), nei servizi finanziari e di pagamento. Nell'estrattivo male Polymetal (-2,9%) e nel siderurgico Severstal (-1,2%). In controtendenza Aeroflot (+0,1%), nelle costruzioni Lsr (+0,5%), non Pik (-3,9%). (ANSA).