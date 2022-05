Borsa: Milano gira in calo (-0,25%) con Cnh e Tim, corre A2a

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - Gira in negativo Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib che arretra dello 0,25% a 24.168 punti. In calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 191,2 punti, con il rendimento annuo dei titoli decennali in rialzo di 3,3 punti al 2,912%. Frenano Amplifon (-2,16%), all'indomani dei conti, Cnh (-1,68%) e Tim (-1,3%) dopo i conti trimestrali in Brasile e in attesa di quelli del Gruppo in serata. Sprint di A2a (+2,75%), spinta dalla raccomandazione d'acquisto degli analisti di Citigroup. Bene Recordati (+1,94%), Leonardo (+1%), Saipem (+0,71%) ed Eni (+0,49%), con il rialzo del greggio (Wti +2,69% a 105,13 dollari al barile). In campo bancario tiene Unicredit (+0,12%), fiacca Intesa (-0,22%), debole Banco Bpm (-0,75%) in attesa delle rispettive trimestrali. (ANSA).