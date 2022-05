Borsa: Europa prosegue debole dopo l'apertura di Wall Street

(ANSA) - MILANO, 04 MAG - L'Europa prosegue debole, dopo l'apertura poco convinta di Wall Street, con eccezione Francoforte, che ha girato in positivo (+0,1%). Restano in rosso Madrid (-0,5%), Parigi (-0,4%) e Londra (-0,3%), così come Milano (-0,5%), con lo spread Btp-Bund ancora in salita, a 197 punti e il rendimento italiano cresciuto al 2,973%. Mentre in serata è attesa una decisione della Fed sui tassi, con un possibile rialzo dello 0,5%, i dati sulla creazione di posti di lavoro nel settore privato ad aprile sono sotto le attese. In rialzo il petrolio (wti +4,5%) a 107 dollari al barile, col brent a 109,6 dollari. Leggermente mosso l'oro (+0,08%) a 1.868 dollari l'oncia.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, cede lo 0,3%, sotto il peso soprattutto di investimenti immobiliari, beni di prima necessità e finanza. In rosso la quasi totalità delle banche, con eccezioni come Hsbc (+1,1%) e Nordea (+0,4%).

Bene il comparto energia, con i petroliferi che guadagnano, a iniziare da Equinor (+4,7%) e Repsol (+2,6%). (ANSA).