Campari: ricavi trimestre 534,8 milioni, utile +65,1%

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Campari ha chiuso il 1/o trimestre dell'anno con vendite in crescita del 34,4% a 534,8 milioni di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato un margine operativo lordo rettificato in rialzo del 53,7% a 134,7 milioni e un utile netto prima delle imposte in cresita del 65,1% a 107 milioni. "Nel complesso - spiega l'amministratore delegato Bob Kunze-Concewitz - abbiamo registrato un inizio d'anno molto sostenuto". "Riguardo alle prospettive per il resto del 2022 - prosegue - rimaniamo fiduciosi rispetto alle dinamiche positive del business per i nostri principali brand e mercati". Il manager indica "gli effetti di una graduale normalizzazione degli ordini di vendita dovuta al phasing delle diverse basi di confronto nel corso dell'anno e del conflitto in Ucraina". "Allo stesso tempo - aggiunge - la volatilità e l'incertezza permangono a causa della pandemia e delle tensioni geopolitiche in corso". Elementi che non impediscono al Gruppo di "confermare la guidance di margine Ebit stabile sulle vendite nette nel 2022 a livello organico", come indicato lo scorso 23 febbraio.

"Faremo leva - aggiunge Bob Kunze-Concewitz - su adeguati aumenti di prezzo così come su un favorevole mix delle vendite, per mitigare l'atteso intensificarsi delle pressioni inflazionistiche sui costi dei materiali". (ANSA).