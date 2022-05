Borsa: Milano bene in attesa Fed, corrono Saipem e Tenaris

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Piazza Affari tra le migliori Borse europee di giornata, grazie soprattutto al settore energia e bancario: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell'1,61% a 24.242 punti, l'Ftse All share in crescita dell'1,46% a quota 26.483.

In attesa degli orientamenti di politica monetaria della Fed, tutti i mercati azionari del Vecchio continente si sono mossi in rialzo: Londra è stata la Borsa più cauta con un aumento finale dello 0,2%, mentre Parigi e Francoforte hanno registrato una crescita dello 0,7%. Forti Amsterdam (+1,6%) e Madrid, che segna un rialzo finale dell'1,8%. Chiusa Mosca per festività, in recupero il rublo.

Prosegue la tensione sui titoli di Stato: lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ha chiuso la seduta a 192 punti, ai massimi dal giugno 2020, con il rendimento del prodotto del Tesoro che ha raggiunto in corso di giornata quota 2,9%, ritoccando il livello più alto dal febbraio 2019.

Con il gas che torna a rivedere quota 100 euro, in Borsa a Milano tra i titoli principali il migliore è stato Saipem, salito del 5,1%, seguito da Tenaris in aumento del 4,5%.

Giornata positiva anche per Eni (+2,4% a 13,5 euro) ed Enel (+1,2% a 6,2 euro) all'indomani del Decreto Aiuti, che contempla un aumento al 25% della tassa sugli 'extraprofitti' per le imprese energetiche.

Tra i finanziari, forti acquisti su Mediobanca che sale del 3,2% a 10,1 euro, con Banco Bpm in crescita del 2,6%. Solide Generali e Intesa, positive entrambe del dell'1,9%. Fiacca invece Unicredit (-0,1%), che recepirà nei conti gli effetti della situazione in Russia.

Deboli Moncler e Recordati, scesi entrambi oltre due punti percentuali. (ANSA).