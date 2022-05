Borsa: Milano (+1,3%) guida rimbalzo Europa in attesa Fed

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Rimbalzano le Borse europee dopo la brutta seduta di ieri, segnata da un flash crash scatenato da un errore del desk di trading di Citi. Sui listini si muovono bene i titoli dell'energia e delle banche, in scia ai conti di Bnp Paribas (+4,3%) e di Bp (+2,9%), i cui profitti sottostanti sono cresciuti nonostante la svalutazione della quota di Rosneft in Russia abbia prodotto un rosso trimestrale di oltre 20 miliardi di dollari.

Milano guida i rialzi (+1,3%) davanti a Parigi (+1%) e Francoforte (+0,7%). Resta indietro Londra (-0,2%) che sta 'recuperando' la seduta di ieri, alla quale non ha partecipato in quanto chiusa per festività. Positivi i future sui principali indici di Wall Street, in rialzo di circa lo 0,3% A Piazza Affari si mettono in luce Stellantis (+2,6%), Tenaris (+2,6%), Banco Bpm (+2,5%), Stm (+2,4%), Ferrari (+2,4%), Iveco (+2,2%), Mediobanca (+2,4%) e Intesa (+1,9%), in un contesto europeo che vede correre i titoli dell'energia (+2,2% l'indice Stoxx), le auto (+2,2%) e i bancari (+1,9%).

L'attenzione del mercato si proietta sulla Fed, che domani dovrebbe annunciare un rialzo dei tassi di mezzo punto percentuale e la velocità di riduzione del suo bilancio. I titoli di Stato dell'Eurozona sono tutti in calo, scontando l'attesa di un'accelerazione nella stretta monetaria anche in Europa. Il rendimento del Bund tedesco ha toccato per la prima volta l'1% mentre lo spread con il Btp, che rende il 2,88% si mantiene a ridosso dei 190 punti base. In calo il petrolio, con il wti a 104,3 dollari al barile (-0,8%) e il brent a 106,5 (+1%). Fiacco anche il prezzo del gas, con i future di Amsterdam in flessione dello 0,6% a 96,5 euro. (ANSA).