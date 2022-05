Borsa: Europa apre in rialzo, Parigi +0,59%

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Avvio positivo per le Borse europee, con l'indice Cac 40 di Parigi in rialzo dello 0,59% a 6.463 punti e il Dax di Francoforte in progresso dello 0,14% a 13.958 punti. In controtendenza Londra (-0,83% a 7.482) che sconta però il fatto di essere rimasta chiusa ieri, in una seduta molto negativa per i listini europei (ANSA).