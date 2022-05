Italgas: ricavi 3 mesi salgono a 354 milioni, utile +9,5%

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Italgas ha chiuso il primo trimestre dell'anno con ricavi totali in crescita del 6,2% a 354 milioni di euro. Il margine operativo lordo è salito del 6,7% a 250 milioni, l'utile operativo del 9,2% a 141,9 milioni e il risultato netto rettificato del 9,5% a 88,9 milioni di euro.

Sono scesi da oltre 200 milioni a 179,5 milioni gli investimenti tecnici, con un flusso di cassa operativo di 198,8 milioni e un indebitamento finanziario netto di 4,95 miliardi, che scende a 4,88 escludendo gli effetti dei principi contabili Ifrs.

Secondo l'amministratore delegato Paolo Gallo si è trattato di "risultati positivi" che permettono al gruppo di "inaugurare il nuovo mandato in piena continuità con quelli che lo hanno preceduto, all'insegna della crescita costante di tutti i principali indicatori economici". Gallo ha inoltre sottolineato il "contesto socioeconomico condizionato dal forte rialzo dei prezzi sul mercato dell'energia, i cui effetti sono stati ulteriormente acuiti dal conflitto russo-ucraino in corso".

"Continuiamo ad investire nella trasformazione digitale dei nostri asset e dei processi ed alla formazione delle nostre persone - ha concluso - al fine di abilitare il network al ruolo di principale volano della transizione energetica, grazie alla possibilità di accogliere e distribuire quote incrementali di gas rinnovabili quali biometano, idrogeno verde e metano sintetico". (ANSA).