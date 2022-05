Indice Pmi Germania cala a 54,6 punti, ma meglio delle stime

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - L'indice Pmi dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero tedesco in aprile si è attestato a 54,6 punti. La previsione era a quota 54,1 mentre in marzo l'indice aveva segnato 56,9 punti.

Quello italiano è a 54,5 punti contro una stima di 55 punti netti e un dato di marzo a quota 55,8.

L'indice Pmi manifatturiero combinato dall'aera euro in aprile ha registrato invece 55,5 punti rispetto a una previsione di 55,3 e un risultato il mese precedente a 56,5 punti. (ANSA).