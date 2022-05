Generali: Cda nomina Sironi presidente e Donnet ceo

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Il Cda di Generali ha deliberato sull'attribuzione delle cariche sociali per il triennio 2022-24 eleggendo come presidente Andrea Sironi, amministratore delegato e Group CEO: Philippe Donnet, cui sono state confermate le previgenti deleghe di poteri e il ruolo di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

In una successiva seduta, il consiglio provvederà - si legge in una nota - all'istituzione dei comitati consiliari e alla nomina dei loro componenti.

Il board ha inoltre nominato il nuovo organo amministrativo della Fondazione Generali The Human Safety Net ONLUS nelle persone di Gabriele Galateri di Genola, che ne è stato eletto presidente, Simone Bemporad, Cristiano Borean, Philippe Donnet, Aldo Minucci, Monica Alessandra Possa e Lucia Silva. (ANSA).