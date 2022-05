Borsa: Europa recupera terreno dopo scivolone, Milano -1,5%

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Le Borse europee dopo essere andate al tappetto per una corrente di vendite improvvisa cercano di riprendere fiato. Milano, precipitata fino a -3,5%, recupera e cede l'1,5% con tutti i titoli rientrati regolarmente agli scambi. Stessa strada per Parigi che perde l'1,6% e Francoforte l'1%. Chiusa Londra per festività e, tra gli altri mercati, anche Mosca Lo stoxx 600 cede l'1,85% con in calo soprattutto i titoli legati alle tecnologie, industriali e immobiliare. A pesare sono le tensioni in Ucraina mentre il focus della settimana è sulla riunione della Fed di mercoledì con l'atteso rialzo di mezzo punto dei tassi. (ANSA).