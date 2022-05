Borsa: Europa lima ancora cali, future Usa in cauto rialzo

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Le Borse europee riducono ancora il calo dopo la brusca caduta di inizio mattinata durata una decina di minuti dovuta, secondo quanto si è diffuso sul mercato, a quello che in gergo tecnico è definito un 'flash crash' che sarebbe partito dai paesi nordici. L'indice d'area, lo stoxx 600, perde meno dell'1 per cento. Le vendite maggiori sono soprattutto sui tecnologici e a seguire, su energia e sui titoli legati ai consumi. I future su Wall Street, restano in cauto rialzo.

Lo sguardo dei listini è sempre all'Ucraina e alle tensioni che restano forti. L''attesa è è poi alla riunione della Fed di mercoledì con il previsto rialzo di mezzo punto dei tassi. La settimana si è aperta con una serie di indicatori macro, tra cui 'indice Pmi dei direttori degli acquisti del settore manifatturiero tedesco sceso ad aprile a a 54,6 punti ma meglio delle stime.

Tra le singole Piazze, la peggiore è Parigi (-1,33%) nonostante il pmi manifatturiero sia cresciuto. Francoforte cede lo 0,65% mentre Milano perde lo 0,83% con il Ftse Mib che recupera i 24mila punti. Sempre sotto pressione St (-3,3%) , Tenaris (-2,9%), Prysmian (-2,53). Svetta invece Italgas (+1,94%) con Mediobanca (+1,35%) e A2a (-1,19%). Lo spread tra Btp e Bund è sui 188 punti con il rendimento del decennale italiano che viaggia al 2,79% Chiusa, invece la Piazza di Londra e, sugli altri, mercati Mosca. Sul fronte dei cambi il rublo è poco mosso e scambia a 71 sul dollaro e sotto i 75 sul dollaro.

Il gas, complici le temperature più miti, conferma la flessione (-3,6%) con il prezzo ad Amsterdam che scende sotto 96 euro al Megawatt. Calo anche per il petrolio con il wti 101 dollari al barile (-3%) e il brent sotto i 105 dollari al barile (-2,46%).

(ANSA).