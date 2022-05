Borsa: Europa in calo in avvio, Parigi cede lo 0,99%

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Avvio di settimana in calo per le Borse europee che fanno i conti sempre con il conflitto in corso in Ucraina. Parigi cede lo 0,99% con il Cac-40 a quota 6.469 punti. Francoforte cede lo 0,72% a 13.996 punti. Londra è invece chiusa per festività. (ANSA).