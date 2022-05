Borsa: Asia ancora a ranghi ridotti, Europa verso calo

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Borse asiatiche ancora a ranghi ridotti, questa volta per la chiusura delle piazze cinesi in pausa per festività e che riapriranno solo giovedì. Poco mossa Tokyo con il Nikkei che cede lo 0,11%. Debole Seul (-0,29%).

Flessione più ampia per Sydney (-1,18%). Previste in calo anche le Borse europee mentre i future su Wall Street navigano in territorio positivo.

La settimana si apre con una serie di dati macro. Si comincia con gli indici Pmi manifatturieri di Italia, Francia, Germania, Spagna, dell'Eurozona e degli Usa, la disoccupazione italiana, l'Ism manifatturiero negli Usa.

A Bruxelles si riuniscono i ministri dell'Energia della Ue che dovranno affrontare la questione del pagamento in rubli delle forniture di gas alla Russia. Chiuso per festività il listino britannico. (ANSA).