Turismo: impennata soggiorni a lungo termine per nomadi digitali

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Crescita esponenziale per i soggiorni turistici a lungo termine, ovvero quelli che vedono protagonisti i nuovi remote worker o nomandi digitali. A raccontarlo, il Country Manager di Airbnb Italia, Giacomo Trovato, al nuovo forum ANSA-Incontra dal titolo Italia, un Paese per nomadi digitali?, a cura della Redazione cultura e turismo, in streaming venerdì 29 maggio alle 12 su ANSA.IT.

"A livello globale - racconta Trovato - stiamo assitendo a una grandissima ripresa e crescita dei soggiorni a lungo termine.

Nel quarto trimestre del 2021, la percentuale di notti prenotate su Airbnb all'interno di soggiorni di almeno quattro settimane è stata del 22%, in crescita rispetto al 16% del 2019, anno prepandemico. Sempre globalmente - aggiunge - abbiamo avuto 175 mila persone che su Airbnb hanno fatto una prenotazione di almeno tre mesi". (ANSA).