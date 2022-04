Tattoo fai da te e profumi per unghie, novità pazze a Cosmoprof

(ANSA) - BOLOGNA, 29 APR - La macchinetta che stampa tatuaggi digitali temporanei 'fai da te' sulla pelle, i profumi per unghie 'nail mist' , il phon per capelli leggero come uno smartphone, le unghie finte con decalcomanie per bambine dai 6 anni in poi. E poi lo smart-watch a radio frequenza che rilassa, le creme beauty già dosate per non sbagliare o sprecare, il trucco 'ghiacciato', i flaconi da viaggio che si biodegradano al 100% se sotterrati, le ciglia finte colorate e lunghe a coda di pavone. Inoltre lo shampoo a saponetta, le maschere di insalata per la pelle del viso. Poi i calzini di seta da indossare per levare indurimenti e calli dai piedi (è ora di scoprirli e le nuove linee per la cura sono moltissime), i deodoranti in cialde ricaricabili, i rasoi vintage per la depilazione con le lamette da ricevere a casa su abbonamento. Queste alcune delle idee beauty più originali provenienti da oltre 70 paesi in mostra al Cosmoprof Worldwide, in corso da ieri al quartiere fieristico di Bologna fino al 2 maggio. L'edizione di nuovo in presenza dopo due anni di fermo è affollatissima e piena di novità. (ANSA).