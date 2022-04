Tabacco: intesa Opta Deltafina, via a campagna 2022

(ANSA) - ROMA, 29 APR - Intesa tra OPTA e Deltafina per un nuovo percorso per la filiera tabacchicola italiana. Ad annunciarlo un comunicato di Jti che sottolinea come grazie all'accordo raggiunto con le cooperative ARPT ed AGRICOOPER di OPTA e con altri storici produttori umbri di Deltafina, sarà possibile dare il via alla campagna di coltivazione del tabacco Virginia per il 2022, che JTI Italia si è già impegnata ad acquistare per oltre 8.000 tonnellate.

Nell'ambito dell'accordo, continua la nota, è previsto " un sistema all'avanguardia di adeguamento dei prezzi che, partendo da un monitoraggio costante dei costi di produzione, mira a raggiungere l'equilibrio e il sostentamento della filiera ricalibrando le tariffe contrattuali ed evitando che tali oneri ricadano interamente sui produttori".

"JTI Italia non può che essere entusiasta dell'accordo raggiunto tra Opta e Deltafina, due grandi realtà di settore che hanno massimizzato i loro sforzi per fornire la giusta continuità e sicurezza a tutta la filiera tabacchicola - ha commentato Gian Luigi Cervesato, Amministratore Delegato di JTI Italia sottolineando che:"JTI ha raccolto le esigenze della filiera andandone a garantire la continuità attraverso un contributo integrativo per il raccolto 2021 per supportare gli incrementati costi di trasformazione derivanti dalla situazione internazionale." (ANSA).