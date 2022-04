Generali: il 55,9% del capitale presente vota la lista del cda uscente

L'assemblea di Generali ha votato a favore della lista espressa dal cda uscente con il 55,992% del capitale presente in assemblea. Per la lista presentata dal gruppo Caltagirone si è espresso il 41,73% del capitale presente. Per Assogestioni ha votato il 1,929%.

L'assemblea di Generali ha deciso di determinare in 13 il numero dei componenti del nuovo cda per il triennio 2022-2024. Ha votato a favore il 57,715%. La proposta di 15 componenti presentata dal gruppo Caltagirone ha ottenuto invece voti pari al 41,64% del capitale presente in assemblea.

Via libera alla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti dal 68,44% del capitale di Generali. Si è espresso con voto contrario il 16,286% e si è astenuto il 15,146%. Lo ha comunicato il presidente Gabriele Galateri nel corso dell'assemblea.

"Se scegliere la lista proposta dal cda uscente continueremo a perseguire la crescita sostenibile e la creazione di valore per tutti gli stakeholders" e "un dividendo che cresce ogni anno". Lo ha detto il ceo di Generali Philip Donnet rivolgendosi ai soci nel suo intervento in assemblea, dopo aver ricordato che "Per la prima volta una delle liste è stata presentata dal cda uscente". "Oggi siamo più forti di prima. Sono orgoglioso di questo", ha sottolineato. "Tutti questi traguardi ci danno solide base per affrontare le sfide che ci attendono", ha proseguito e a proposito del piano ''Stiamo già lavorando a pieno ritmo dall'inizio di quest'anno".

All'assemblea di Generali è presente il 70,73% del capitale, pari a 1,122 miliardi di azioni. Lo ha detto il presidente Gabriele Galateri in avvio dei lavori.