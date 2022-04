'Adottiamo una famiglia ucraina',progetto Fondazione Guido Carli

Le fondazioni italiane potrebbero "adottare" fino a 20mila rifugiati ucraini. Un progetto da far diventare operativo in poche settimane e che darebbe un contributo concreto alla catastrofe umanitaria che stiamo vivendo. È la proposta lanciata da Romana Liuzzo, Ufficiale della Repubblica e Presidente della Fondazione Guido Carli, alla vigilia della celebrazione del premio che sarà assegnato il 6 maggio a 13 eccellenze italiane.

"Ognuna delle ottomila fondazioni senza scopo di lucro esistenti in Italia si impegni a provvedere da qui a qualche giorno alle spese quotidiane dei nuclei familiari trasferitisi nel nostro Paese (nella norma una mamma e due figli) in fuga dalla guerra esplosa in Ucraina: potrà essere alleviata così la complicata quotidianità di donne e bambini già profondamente segnati dal dramma che si sono lasciati alle spalle. Basterà rivolgersi ad uno degli Enti che si occupano di solidarietà", è l'appello della Presidente Liuzzo ai vertici di tutte le altre fondazioni italiane.

L'idea giunge a pochi giorni dalla celebrazione della tredicesima edizione del Premio Guido Carli, in programma venerdì 6 maggio alle 17,30 nella sala Petrassi dell'Auditorium Parco della musica. Un'edizione, insignita della medaglia del Presidente della Repubblica, in cui ad essere premiati non saranno solo imprenditori ed economisti, ma talenti del mondo del cinema, dello sport, della diplomazia e dell'arte. Era infatti economista ma soprattutto umanista, uomo di lettere e cultura, Guido Carli, ministro del Tesoro e firmatario del Trattato di Maastricht, nonché governatore di Bankitalia e presidente degli industriali; un servitore dello Stato a tutto tondo.

Ancora da svelare i nomi dei premiati, anche se qualche notizia è trapelata: la lista comprenderà tra gli altri il Generale Francesco Paolo Figliuolo, dopo l'esperienza alla guida della struttura d'emergenza anti Covid, oggi al Comando operativo di vertice interforze; Mariangela Zappia, Ambasciatrice italiana negli Stati Uniti; Luigi Ferraris, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato; Alberta Ferretti, stilista e una delle principali icone della moda italiana nel mondo.