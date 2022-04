Salone Risparmio: educazione finanziaria è leva per sviluppo

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Lo sviluppo del capitale umano e la promozione dell'educazione finanziaria come leve per rispondere ai cambiamenti in atto e gestire le sfide future: anche quest'anno il Salone del Risparmio dedica ampio spazio alla formazione, all'interno delle oltre 120 conferenze in programma dal 10 al 12 maggio 2022 al MiCo di Milano e online sulla piattaforma FR|Vision. A meno di due settimane dall'avvio della dodicesima edizione, il Salone conta più di 9.200 iscritti.

Sebbene gli italiani tradizionalmente non brillino in Europa per il livello di alfabetizzazione finanziaria, il biennio di crisi appena affrontato ha fatto emergere segnali promettenti in tal senso. Come ricorda il direttore generale di Assogestioni, Fabio Galli, in questo periodo i risparmiatori italiani hanno mostrato di aver acquisito le cosiddette "competenze nascoste: un serbatoio di valori e capacità che hanno consentito di affrontare in maniera positiva l'ondata emotiva derivante dagli episodi di volatilità che si sono verificati. La stabilità degli investimenti, sostenuta da una crescente consapevolezza finanziaria delle famiglie, è la base per favorire il sostegno dell'economia e lo sviluppo sociale del Paese". Un'indicazione incoraggiante, che va nella direzione giusta di costruzione di una cultura del risparmio, come già auspicavano i Padri Costituenti nel 1947. Quest'anno al Salone verranno, infatti, celebrati proprio i 75 anni dalla nascita della Costituzione italiana, con la presentazione di un francobollo dedicato al risparmio gestito. Novità di questa edizione, l'Educational Corner, una vera e propria piazza fisica, creata da Salone e Assogestioni, posizionata nello spazio centrale d'ingresso del MiCo, in cui formazione e informazione si fondono e collaborano allo sviluppo dell'industria. Continua poi il progetto "Icu. Il tuo capitale umano", il programma formativo a cura di Assogestioni volto ad avvicinare i giovani a una carriera nel risparmio gestito. (ANSA).