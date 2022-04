Popolare Bari: Carrus confermato ad, assemblea approva conti

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Cristiano Carrus è stato confermato come amministratore delegato della Banca Popolare di Bari, controllata del Mediocredito Centrale. Lo informa una nota secondo cui Carrus è stato prima nominato nel cda dall'assemblea degli azionisti che ha anche approvato il bilancio al 31 dicembre 2021 oltreché il riporto a nuovo della perdita di esercizio, pari a euro 170.758.422. A favore ha votato il 99,993% del capitale sociale intervenuto.

L 'Assemblea ha altresì approvato le politiche di remunerazione e incentivazione per l'esercizio 2022 e preso atto dell'informativa in merito all'attuazione delle politiche per l'esercizio 2021, con il voto favorevole del 99,993% del capitale sociale intervenuto. (ANSA).