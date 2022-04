Borsa:Europa chiude in rialzo,si guarda a gas e petrolio

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Le Borse europee chiudono la seduta in rialzo, nel giorno in cui arriva la notizia della contrazione dell'economia americana nel primo trimestre. Sui mercati tiene banco il tema della guerra in Ucraina, con l'Europa che prepara un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia e con Mosca che minaccia di interrompere le forniture di gas ai Paesi ritenuti 'ostili'. Sul fronte valutario l'euro continua a indebolirsi sul dollaro, portandosi ai livelli del 2017.

L'indice d'area stoxx 600 ha concluso la giornata con un rialzo dello 0,6%. In terreno positivo Francoforte (+1,35%), Londra (+1,13%), Parigi (+0,98%) e Madrid (+0,41%). (ANSA).