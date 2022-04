Borsa: Milano sale (+1,3%), sprint Stm ed Eni, giù Saipem

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Si conferma positiva Piazza Affari nella prima ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in rialzo dell'1,4% a 24.165 punti, spinto da Stm (+3,5%) all'indomani di conti migliori delle stime degli analisti. In luce anche Stellantis (+2,71%, che ha annunciato la produzione di una nuova vettura elettrica in Serbia. Bene anche Exor (+2,34%), Interpump (+2,33%), Pirelli (+2,06%), Eni (+1,95%) sulle ipotesi di una verifica sui sistemi di pagamento delle prossime forniture. Bene anche Ferrari (+1,64%), Intesa (+1,36%) e Unicredit (+1,11%), cauta invece Banco Bpm (+0,26%) con lo sprtead tra Btp e Bund tedeschi in calo a 173,7 punti e il rendimento annuo in calo di 3,7 punti al 2,532%. Pochi i segni meno, limitati a Saipem (-1,61%), Snam (-0,3%), Italgas (-0,32%), Terna (-0,18%) e Leonardo (-0,14%) (ANSA).