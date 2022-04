Borsa: Milano chiude in rialzo con Europa, male le banche

(ANSA) - MILANO, 28 APR - La Borsa di Milano (+0,95%) chiude la seduta in rialzo, in linea con gli altri listini europei.

L'attenzione degli investitori si concentra sul braccio di ferro tra l'Europa e la Russia sul pagamento delle forniture del gas.

In flessione le banche con lo spread tra Btp e Bund tedesco che si allarga a 181 punti e il rendimento del decennale italiano sale al 2,709%.

Giornata in netto calo per Mps (-4,9%). Male anche Unicredit (-1,1%), Banco Bpm (-0,9%) e Bper (-0,7%), mentre è in controtendenza Intesa (+0,3%). Scivola Mediaset nel giorno in cui è stato approvato il primo bilancio dopo il trasferimento della sede legale in Olanda. Le azioni Mfe di tipo B hanno ceduto il 7,3% quelle di tipo A lo 0,6%.

In ordine sparso il comparto dell'energia con il prezzo del petrolio in rialzo. Saipem (-2,5%), Eni (+1,7%) e Tenaris (+0,5%). Il calo del prezzo del gas spinge le utility con A2a (+0,7%), Hera (+1,1%), Enel (+2,4%).

Vola Coima Res (+20,4%) a 9,87 euro, sotto la soglia dell'Opas di Evergreen a 10 euro per azione. Seduta in calo per Leonardo (-1%) e Tim (-0,7%). Sugli scudi Diasorin (+2,9%) e Nexi (+2,7%). (ANSA).