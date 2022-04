Bce: ripresa in 2021, ora pronti a ogni azione per stabilità

(ANSA) - ROMA, 28 APR - Il 2021 è stato l'anno in cui "l'area euro" si è mossa "su un più solido sentiero di ripresa dopo l'emergenza pandemica" ma ora, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la Bce è "pronta a qualsiasi azione necessaria per adempiere il mandato di perseguire la stabilita' dei prezzi e per contribuire a preservare la stabilita' finanziaria". E' quanto si legge nell'introduzione al rapporto annuale della banca centrale, redatto poco prima dell'inizio del conflitto dove sottolinea come lo scorso anno il Pil reale dell'eurozona sia salito del 5,3% con una decelerazione alla fine dell'anno e un aumento forte dell'inflazione. (ANSA).