Spread Btp Bund: tocca 178 punti sui massimi da giugno 2020

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Lo spread tra Btp e Bund è in salita per il sesto giorno consecutivo come del resto il differenziale col decennale tedesco degli altri bond dei paesi periferici della zona euro. alla base c'è la prospettiva di un rialzo dei tassi e di un termine agli acquisti di titoli da parte della Bce. Con l'effetto di far diventare più salato il costo del debito per un paese con un indebitamento monstre come l'Italia.

Lo spread è ora a 177,7 punti base (con n rendimento del 2,56%) dopo aver toccato a fine mattina i 178 punti base, sopra il massimo intraday del 24 febbraio. E si dirige in chiusura di nuovo verso tale livello che non vedeva da giugno 2020. (ANSA).