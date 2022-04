Spread Btp Bund: termina in rialzo oltre 177 punti

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Il differenziale fra Btp e Bund tedesco si è allargato a 177,2 punti base con un rendimento del decennale italiano pari a 2,56%, rispetto ai 175 punti segnati in avvio di seduta e ai 174 della chiusura di ieri. In giornata lo spread ha raggiunto i 178 punti ritoccando il massimo infraday segnato il 24 febbraio con l'invasione della Russia in Ucraina e riportandosi sui livelli di giugno 2020. (ANSA).