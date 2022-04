Previdenza:investimenti sostenibili per 56% enti,istituzioni

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Il 56% degli investitori istituzionali italiani ha già adottato politiche di investimento sostenibile (Environmental, social and corporate governance, Esg): è quanto emerge da una ricerca di Itinerari previdenziali presentata oggi ("ESG e SRI, le politiche di investimento sostenibile degli investitori istituzionali italiani") secondo la quale complice anche la pandemia "le politiche di investimento sostenibile vengono perseguite ricorrendo a strategie sempre più "attive", e orientate soprattutto ad ambiente e rinnovabili, con un occhio di riguardo verso healthcare e Silver Economy".

Su 47 enti che non adottano ancora politiche di investimento sostenibile 38 ne hanno già discusso in CdA o intendono comunque includere in futuro strategie ESG. Gli enti rispondenti nel 2022 alle domande sugli investimenti sostenibili sono 106 contro i 79 dello scorso anno, per un totale patrimoniale - al netto delle Compagnie di Assicurazione rispondenti - di oltre 219 miliardi di euro (erano 182 nel 2021), pari a circa l'83% dei patrimoni finanziari totali degli investitori, previdenziali e fondazionali, italiani. (ANSA).