Inps:primi 3 mesi 2022 pensioni donne inferiori 35% uomini

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Nei primi tre mesi del 2022 le pensioni erogate a uomini sono state 85.831 con una media per assegno di 1.520 euro mentre le pensioni erogate a donne sono state 94.926 con un importo medio di 991 euro al mese, inferiore del 34,8% rispetto a quello medio degli uomini. E' quanto emerge dal Monitoraggio sui flussi di pensionamento dell'Inps.

L'importo più basso in media è legato al numero medio di anni di contribuzione (più alto per gli uomini) e all'alto numero di pensioni ai superstiti per le donne (37.108 a fronte di 7,041 per gli uomini). Le pensioni anticipate che hanno un importo in media maggiore perché legate a un numero più alto di anni contributi sono 25.590 per le donne e 45.410 per gli uomini.

