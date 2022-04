Concluso restauro ex Ghiacciaia Verona, pronto sbarco Eataly

(ANSA) - VERONA, 27 APR - Si sono conclusi a Verona i lavori di restauro dell'ex Stazione frigorifera in via Santa Teresa, la "ghiacciaia" degli ex Magazzini Generali, esempio di archeologia industriale, inaugurata nel 1930. Nelle prossime ore avverrà la consegna delle chiavi dal Fondo Verona Property che ha realizzato l'intero intervento di recupero nell'area di fronte a Veronafiere, a Eataly, il brand enogastronomico dell'imprenditore Oscar Farinetti che, dopo aver inaugurato diverse sedi in tutto il mondo, ha deciso di investire nella città scaligera. Un investimento di circa 60 milioni di euro per restaurare l'edificio in ogni sua parte, dotandolo dei più moderni standard tecnologici e conservandone tuttavia gli elementi architettonici da tutelare. Uno spazio di 13mila metri quadrati, con apertura prevista a settembre, non solo come punto vendita dedicato al food e alla ristorazione, ma anche come luogo di arte e cultura, con aree dedicate ai giovani artisti emergenti. Al piano superiore infatti sarà ospitata un'area museale con mostre itineranti. A farla da padrona sarà l'area centrale circolare, sovrastata dalla famosa cupola, che l'architetto Mario Botta trasformerà nel 'grande fuoco'. Si tratta dello spazio principale dell'intero edificio, quello riservato alla cucina e alla ristorazione e in cui cittadini e turisti potranno accedere liberamente per assaporare le diverse specialità e prodotti proposti. Dall'area circolare si diramano gli otto bracci che portano ai locali riservati ai produttori e alla preparazione del cibo. In parte di essi saranno ospitate appunto le opere e i lavori di giovani artisti emergenti. A gestire la parte museale sarà una Fondazione di Eataly, che curerà non solo gli allestimenti ma anche la parte dedicata agli eventi. (ANSA).