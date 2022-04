Borsa: Tokyo, apertura in sostenuto calo (-1,55%)

(ANSA) - TOKYO, 27 APR - La Borsa di Tokyo avvia la seduta in netto ribasso, seguendo la pesante contrazione del mercato azionario Usa, in particolare la tecnologia, con il listino Nasdaq ai minimi da inizio anno, dopo i primi risultati trimestrali del comparto deludenti. Preoccupa l'aumento dei contagi da Covid in Cina, l'inasprimento del conflitto in Ucraina e i timori di un rialzo dell'inflazione negli Stati Uniti. In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna una flessione dell'1,55% a quota 26.286,12, con una perdita di oltre 400 punti. Sul fronte valutario lo yen si rafforza sul dollaro a 127,30, e sull'euro a 135,50. (ANSA).