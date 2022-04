Borsa: Europa termina positiva, Francoforte +0,27%

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Seduta all'insegna di un seppur cauto rialzo per le Borse europee in una giornata cominciata male per lo stop della Russia alle forniture di gas a Polonia e Bulgaria.

Francoforte ha chiuso in crescita dello 0,27% e Parigi ha guadagnato lo 0,48%. Fuori dalla zona euro, mentre la moneta comune ha perso terreno sul dollaro, Londra nelle ultime battute ha segnato un rialzo dello 0,53%. (ANSA).