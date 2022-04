Borsa: Europa gira in rialzo, corsa gas spinge Mosca e rublo

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Recuperano terreno le Borse europee dopo un avvio difficile con gli investitori che prendono le misure alla decisione della Russia di interrompere le forniture a Polonia e Bulgaria, 'ree' di non aver pagato il gas di Gazprom in rubli. Il sentimento dei mercati è comunque fragile, a fronte di un orizzonte in cui si accumulano i rischi legati alla guerra, alla corsa dei prezzi, alla stretta monetaria e alla pandemia.

Londra, Parigi, Milano e Francoforte avanzano dello 0,3%, aiutate dai future su New York, tutti in forte rialzo. Il rublo sale di quasi l'1% sul dollaro a quota 74,75 mentre l'euro è sempre debole e cede lo 0,2% a 1,061 dollari, scontando i timori che l'attuale complesso contesto potrà avere per l'economia europea. La corsa del gas rianima anche il listino moscovita, con l'indice Moex che avanza del 2,5%, con Gazprom che sale del 3%. (ANSA).