Benzina: prezzi tornano a salire, in rialzo anche il diesel

(ANSA) - ROMA, 27 APR - I prezzi dei carburanti tornano a salire. Lo rileva Quotidiano Energia sottolineando che con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri in forte crescita, oggi Eni rivede al rialzo di due centesimi il prezzo raccomandato del diesel. E in generale si osservano comunque prezzi medi praticati in aumento anche per altri marchi: gli incrementi riguardano sia la benzina che il diesel, specialmente nella modalità servito.

Più nel dettaglio, in base all'elaborazione di QE dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 1,781 euro al litro (dagli 1,775 del valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,757 e 1,801 euro al litro (no logo 1,770). Il prezzo medio praticato del diesel self cresce a 1,786 euro/litro (contro 1,780), con le compagnie tra 1,772 e 1,801 euro al litro (no logo 1,781).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è a 1,922 euro/litro (1,912 il valore precedente), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,846 e 2,006 euro al litro (no logo 1,829). La media del diesel servito va a 1,929 euro al litro (contro 1,918), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,859 e 2,009 euro al litro (no logo 1,840).

I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,848 a 0,871 euro/litro (no logo 0,854). Infine, il prezzo medio del metano auto risulta in saliscendi e si posiziona tra 2,056 e 2,394 (no logo 2,093).

