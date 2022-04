Al via cambio di residenza online in tutta Italia

ROMA, 27 APR - Cambio di residenza con un click: da oggi, per la prima volta, si potrà richiedere online il cambio di residenza da un Comune all'altro in tutta Italia, direttamente dal portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). Dopo una prima fase di applicazione iniziata a febbraio in una trentina di amministrazioni, il servizio è ora esteso a tutti i Comuni. Al portale dell'Anagrafe - nell'area riservata ai servizi al cittadino - si potrà accedere, specificano Dipartimento per la trasformazione digitale, Ministero dell'Interno e Sogei, con la propria identità digitale (Carta d'Identità Elettronica, SPID, o CNS).