Tesoro:asta Btp per 3,75 mld, rendimento 2 anni sale a 0,48%

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Il Tesoro ha collocato oggi in asta due Btp per complessivi 3,75 miliardi di euro. In particolare sono stati assegnati titoli a due anni per 2,75 miliardi di euro con un rendimento in crescita allo 0,48% con un aumento di 34 punti base rispetto alla precedente operazione. Assegnata anche una tranche dei titoli del Btp a 5 anni per 1 miliardo di euro con un rendimento lordo negativo dell'1,52%. (ANSA).