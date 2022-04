Cina: Banca centrale, più sostegno a Pmi colpite dal Covid

(ANSA) - PECHINO, 26 APR - La Banca centrale cinese (Pboc) ha assicurato che rafforzerà "il sostegno prudente" della politica monetaria all'economia reale a rischio frenata, in particolare alle piccole imprese colpite dal Covid-19.

La Cina "manterrà una liquidità ragionevolmente ampia e stimolerà uno sviluppo sano e stabile dei mercati finanziari", ha detto la Pboc in una nota sul suo sito web, rispondendo a una domanda della testata Financial News sulle oscillazioni dei mercati finanziari. La Pboc, inoltre, aggiungerà altri 100 miliardi di yuan (15,3 miliardi di dollari) per sostenere lo sviluppo del carbone, aumentando la capacità di stoccaggio.

(ANSA).