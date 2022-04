Borsa:Europa apre in rialzo, si guarda a banca centrale Cina

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Le Borse europee rimbalzano ed avvio la seduta in netto rialzo, dopo la chiusura in rosso della vigilia. I mercati guardano con favore l'impregno della Banca centrale cinese che si è impegnata a sostenere l'economia mentre aumentano i contagi da Covid-19. Resta l'attenzione degli investitori per la guerra in Ucraina e gli effetti delle sanzioni alla Russia.

Apertura in terreno positivo per Francoforte (+1,17%), Parigi (+1,1%), Londra (+0,83%) e Madrid (+1,32%). Sotto i riflettori i tecnologici (+1%), dopo che Twitter ha accettato l'offerta di Elon Musk. (ANSA).