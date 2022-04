Borsa: Milano (-0,5%) peggiora con Europa e Wall street

(ANSA) - MILANO, 26 APR - I listini azionari europei si avvicinano alla chiusura della seduta incerti, sulla scia del peggioramento di Wall street causato anche dagli indici macroeconomici statunitensi usciti nel pomeriggio.

Tutte le principali Borse del Vecchio continente ondeggiando infatti attorno alla parità, con Milano che cede lo 0,5% nell'indice Ftse Mib e Madrid pesante in calo di un punto percentuale.

Calmo lo spread Btp-Bund attorno a quota 174, in Piazza Affari Stellantis e Unicredit perdono oltre due punti percentuali, mentre Tenaris sale del 3%. Rallenta la corsa Iveco, in rialzo comunque del 2,3%. (ANSA).