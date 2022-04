Borsa: Europa prosegue positiva, euro in calo su dollaro

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Le Borse europee proseguono in rialzo, dopo il tonfo della vigilia e con le materie prime in flessione. I mercati hanno accolto in modo positivo l'impegno della Banca centrale della Cina di sostenere l'economia dopo l'aumento dei contagi da Covid-19. Sullo sfondo resta la guerra in Ucraina e l'impatto sull'economia delle sanzioni alla Russia.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna lo 0,7%. In positivo Madrid (+1,08%), Francoforte (+0,9%), Londra (+0,6%), Parigi (+0,4%). Corre il comparto dei materiali (+1,2%), con le materie prime che sono stabilmente in calo. Bene anche le assicurazioni (+1,2%) e le banche (+0,9%), queste ultime dopo le trimestrali di Santander (+0,9%) e Ubs (+1,9%).

In positivo le utility con il gas che inverte la rotta. Ad Amsterdam le quotazioni scendono a 91,25 euro al Mwh, in calo dell'1,71%. A Londra il prezzo si attesta a 149,24 penny al Mmbtu, con una flessione del 2,71%. Andamento negativo per il comparto azionario dell'energia (-0,2%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende a 97,92 dollari al barile (-0,7%) e il Brent a 101,74 dollari (-0,5%). Fari puntati sull'informatica (+0,4%), dopo che Twitter ha accettato l'offerta di Elon Musk.

Sul fronte valutario l'euro sul dollaro continua a indebolirsi a 1,0688, portandosi ai livelli di marzo 2020.

