Borsa: Asia rimbalza e chiude in positivo, male la Cina

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Le Borse asiatiche rimbalzano e chiudono in terreno positivo mentre restano i timori per l'aumento dei contagi da Covid-19. In controtendenza i listini cinesi nonostante la posizione della banca centrale cinese che ha assicurato sostegno all'economia. L'attenzione degli investitori resta sulla guerra in Ucraina mentre si attendono gli esiti della stagione delle trimestrali.

Chiusura in rialzo per Tokyo (+0,41%). Sul mercato dei cambi lo yen perde terreno a 127,40 sul dollaro, e sull'euro a un livello di 136,70. A contrattazioni ancora in corso in positivo Hong Kong (+0,73%), Seul (+0,47%) e Mumbai (+1,22%), mentre sono in calo Shanghai (-1%) e Shenzhen (-1,4%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo dagli Stati Uniti la fiducia dei consumatori, l'indice dei prezzi delle case e gli ordini dei beni durevoli. (ANSA).