Bankitalia: faro su certificates, rischio perdite famiglie

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Faro della Banca d'Italia sui rischi derivanti per le famiglie dagli strumenti finanziari 'certificates, specie quelli più rischiosi che ammontano a 20 miliardi di euro'. Nel suo periodico monitoraggio l'istituto centrale ha sottolineato come "al momento i rischi per la stabilità finanziaria derivanti dai certificates appaiono contenuti; ciò non toglie che le perdite che potrebbero subire i detentori al verificarsi di uno scenario sfavorevole potrebbero essere in alcuni casi significativi". Secondo la banca "le cartolarizzazioni, le autocartolarizzazioni, le obbligazioni subordinate additional tier 1 (AT1, note anche come contingent convertibles, CoCos) e i certificates si possono considerare al momento come potenzialmente rischiosi per la stabilità finanziaria".

I valori delle prime due tipologie di strumenti, sottolinea il monitoraggio, sono aumentati fino al 2020 in seguito, rispettivamente, alla cessione di crediti deteriorati da parte delle banche e all'utilizzo di titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione nelle operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema; essi si collocano tuttavia al momento su livelli inferiori ai massimi raggiunti in passato e non hanno registrato particolari aumenti nel corso del 2021. I volumi delle obbligazioni AT1 non appaiono elevati in termini assoluti e l'assenza di questi strumenti tra le attività detenute dalle banche esclude possibili rischi di contagio legati a eventuali loro perdite di valore. I rischi per la stabilità finanziaria che derivano da queste tre categorie di strumenti si possono quindi considerare contenuti"."I certificates sono titoli il cui valore può subire ampie variazioni in relazione ai cambiamenti di prezzo degli strumenti finanziari sottostanti. Dalla metà del 2020 il valore complessivo di certificates in circolazione in Italia è rimasto pressoché stabile, poco sopra 40 miliardi; escludendo quelli con capitale totalmente o parzialmente protetto, circa la metà si possono considerare potenzialmente molto rischiosi per i detentori". (ANSA).