Assicurazioni: Ims con Aon per soluzioni mobilità connessa

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Ims (Insurance and mobility solutions) e Aon hanno siglato una partnership per sviluppare una soluzione telematica che farà parte dell'offerta di Aon per il mercato italiano della mobilità. Ims metterà infatti a disposizione Ims One App, soluzione di connettività mobile a basso costo, associata con Ims Wedge. Si tratta, spiega l'azienda in un comunicato, di "un'offerta telematica mobile altamente configurabile, che consente alle compagnie assicurative di offrire una customer experience dinamica e personalizzata, grazie all'interazione costante con l'utilizzatore, modificandone positivamente il comportamento di guida". Ims e Aon intendono quindi, attraverso la loro collaborazione, creare soluzioni innovative basate sulla telematica, al fine di arricchire la loro offerta attraverso il brand Flee. "Non abbiamo mai fatto mistero del nostro desiderio di conquistare una posizione di rilievo in Italia, e l'accordo con Aon è un passo in avanti fondamentale per realizzare i nostri piani di crescita", dichiara il Ceo di Ims Italia, Mauro Cantoni. Per Gabriele Ratti, head of mobility, affinity, Sme & Dcs di Aon, "la collaborazione con Ims sarà determinante nel rispondere alle esigenze dei consumatori, attraverso una customer journey digitale efficiente e un'esperienza d'uso soddisfacente". (ANSA).