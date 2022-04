Borsa: Milano debole, tonfo di Tenaris, Saipem ed Eni

(ANSA) - MILANO, 25 APR - La Borsa Milano termina un deciso calo (Ftse Mib -1,53%) in linea con gli altri listini, intimoriti dal possibile rallentamento dell'economia per la politica cinese di chiusure per contenere il covid. A frenare è stato in prima battuta il greggio sulla prospettiva di un minore domanda e di un minor consumo in Cina, che fatto affondare i titoli petroliferi e quelli collegati al settore. A Piazza Affari Tenaris ha segnato un tonfo del 6,82%, Saipem del 6,44%, Eni del 4,79%. Male anche l'industriale Cnh (-5,41%) e, nella moda, Moncler (-4,68%) per le prospettive non rassicuranti del mercato cinese. In controtendenza si è invece mossa Enel (+1,5%) e con rialzo meno convinto A2a (+0,25%),. Resta poi l'interesse su Banco Bpm (+0,65%), possibile preda nel risiko bancario.

(ANSA).