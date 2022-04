Kyndril punta sull'Italia, 700 assunzioni entro l'estate

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Kyndril, lo spin off di Ibm dedicato ai servizi per la trasformazione digitale, punta sull'Italia con un piano di assunzioni che la porterà a far crescere la sua forza lavoro del 45% e con cui punta a far crescere del 30% gli ordini nel 2022. Ne parla con l'ANSA il suo presidente Paolo Degl'Innocenti.

I piani di Kyndril per l'Italia sono ambiziosi: "700 professionisti da includere entro l'estate 2022, praticamente 15 assunzioni a settimana per aumentare la forza lavoro del 45% in 9 mesi".

"La nostra forza è la capacità di servire i nostri clienti e gestire le infrastrutture critiche; le aree che presidiamo sono 6 pilastri interconnessi: Cloud, mainframe, digital workplace, security e resilience; Network e hedge, application data e A.

Ad oggi il cloud - spiega è l'area più grande per ricavi e per specialisti impegnati, un terzo del nostro portafoglio. Insieme a quella della security nel 2022 sono quelle che prevediamo cresceranno a ritmi più elevati".

"Non pensiamo a un'espansione del portafoglio ma l'obiettivo è lavorare sempre meglio e con maggior soddisfazione con aziende medio grandi" precisa e aggiunge "il nostro piano è aggressivo per valore dei contratti. Abbiamo immaginato un +30% nelle prese d'ordine. Siamo all'inizio dell'anno ma dopo tre mesi l'andamento corrisponde alle previsioni e pensiamo di essere in linea". (ANSA).