Def: Orlando, 6 mld non credo sufficienti, vedremo altre misure

(ANSA) - ROMA, 22 APR - I 5-6 miliardi previsti dal Def per aiutare famiglie e imprese "non credo saranno sufficienti.

Abbiamo messo in conto che ci servano altre misure, valuteremo poi quali. È evidente che dovremo fare ulteriori passi e soprattutto per sostenere l'impatto del costo dell'energia e delle materie prime e per l'inflazione che incide profondamente e negativamente sui salari. Abbiamo un pezzo del mondo del lavoro che rischia di impoverirsi e un pezzo del mondo delle imprese che rischia di non farcela". Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ad Agorà su Rai3. (ANSA).